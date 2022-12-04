Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США рассказала о нежелании лидера КНР принимать западные вакцины
Мир
В Риме прошли протесты против поставок оружия Украине
Мир
В Германии поддержали слова Макрона о России
Мир
СМИ узнали о риске сокращения США помощи Киеву
Мир
Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене
Мир
В Латвии перестали предлагать медицинскую помощь на русском языке
Мир
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
Мир
Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака
Мир
При взрыве в многоэтажном доме в Турции пострадало не менее четырех человек
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся у станции метро в Москве
Мир
Apple ускорила перенос части производства из Китая
Экономика
Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

Жуков отменил запрет на камуфляж в барах после инцидента с «участником СВО»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж в своих барах после инцидента с «участником спецоперации». Ранее в Сети разошлось видео, на котором, как утверждалось, в бар «Руки вверх» в Краснодаре не пустили мужчину в камуфляжной одежде. Сам посетитель утверждал, что он участник спецоперации.

«Ребята правы — времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар. Это абсолютно нормально, и теперь всё будет по-другому. Второе: я попытался связаться с этими парнями. Если ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами», — добавил Жуков в видеообращении.

«Как нас можно «отменить»? Глупость какая-то!»
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко — о срыве гастролей «Любэ» в Германии, новом конкурсе для авторов песен и трудном пути SHAMAN

Жуков отметил, что отменил старые правила в своих барах, по которым в заведения нельзя было попасть в камуфляже.

«Я думаю, мы решим этот вопрос. Парней не пустили не потому что они военные или были в форме, парней не пустили из-за камуфляжа. Просто камуфляж без знаков отличия. Но такого больше не повторится, правила старые я отменил. Кстати, запрета на военную форму у нас никогда не было. Наших защитников родины мы всегда любим и всегда рады их видеть», — отметил лидер «Руки вверх».

Накануне в соцсетях появилось видео из бара «Руки вверх». На кадрах охрана заведения утверждает, что вход в заведение в камуфляже неприемлем. А посетитель в военной форме пытается ему объяснить, что он «военный человек» и у него нет другой одежды. Жуков, в свою очередь, рассказал «Известиям», что узнал об этом инциденте из Telegram-каналов и пообещал разобраться в этой ситуации, а также связаться с героем ролика.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022