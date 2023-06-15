Колесников рассказал о мерах поощрения россиян для перехода на электротранспорт

В России планируется принять ряд мер, которые будут поощрять население к переходу на пользование электротранспортом. Об этом 15 июня рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Максим Колесников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть федеральные меры и региональные меры. С точки зрения федеральных мер это стимулирование через скидку при покупке: 625 тыс. для физических лиц и 925 тыс. для юридических лиц, если речь идет о лизинге. Вторая мера — это бесплатный проезд по платным участкам дорог», — рассказал Колесников.

Также замминистра отметил, что для развития электротранспорта в России важно опережающее создание соответствующей инфраструктуры, иначе электромобилем пользоваться никто не будет, сколько бы он ни стоил.

«На региональных уровнях поддержки — это скидка или обнуление транспортного налога, бесплатные парковочные места. Всё то, что активно популяризирует использование электротранспорта в нашей жизни. Могу сказать, что такие меры практически у всех регионов уже есть. То есть это более 40 субъектов, которые так или иначе эти меры уже внедрили. Это хороший результат», — отметил Колесников.

Ранее, 8 июня, «Известиям» в пресс-службе Минпромторга сообщили, что в 32 регионах России до конца года планируется установить 659 быстрых электрических зарядных станций для автомобилей (ЭЗС). Как спрогнозировал редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов, в 2023 году количество владельцев таких машин увеличится на 5–6 тыс.

До этого, 14 марта, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского политеха Пабло Итурралде рассказал, что в ближайшие несколько лет в России интенсивнее начнут появляться электромобили. Он подчеркнул, что если удастся решить проблему с комплектующими, то наладить массовое производство вполне реально.