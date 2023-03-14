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Эксперт спрогнозировал рост числа электромобилей в России

Эксперт Московского политеха Итурралде: в ближайшие 2-3 года в России станет больше электромобилей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В ближайшие несколько лет в России интенсивнее начнут появляться электромобили, заявил 14 марта «Автостату» директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского политеха Пабло Итурралде.

В то же время, по его словам, если говорить о собственных российских разработках, то первое время могут возникнуть сложности с приобретением комплектующих на внутреннем рынке.

«У нас в России нет современного производителя двигателя внутреннего сгорания, по крайней мере сейчас. Не могу сказать, что ситуация намного лучше с производителями электромоторов, но их разработать и произвести с технологической точки зрения проще, чем ДВС», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если удастся решить проблему с комплектующими, то наладить массовое производство вполне реально.

«Многие знают, что в России существует стратегия развития транспорта на 5–10 лет вперед <...> Ключевые аспекты стратегии — важность переходить на более чистые виды топлива <...> но на это всё мы смотрели сквозь старую реальность. И когда она сильно изменилась, стало понятно, что появились новые приоритеты», — добавил Итурралде.

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