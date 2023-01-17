Средняя цена на новые электромобили в России в 2022 году снизилась почти вдвое

Эксперты «Авто.ру» изучили базу объявлений сервиса и выяснили, что в 2022 году средняя цена новых электромобилей в России снизилась с 9,8 млн до 5 млн рублей. об этом сообщила 17 января пресс-служба ресурса.

Аналитики «Авто.ру» считают, что это произошло из-за того, что поменялась структура предложения — на рынке стало больше относительно недорогих машин на электротяге. Так, если в первой половине прошлого года около 95% моделей в продаже стоили более 5 млн рублей, то к концу 2022 года их доля составила не более 30%.

«Электрокары стали доступнее. Если раньше были представлены в основном премиальные машины Tesla, Audi и Porsche, то сейчас привозят широкий спектр китайских. В 2022 году впервые появились китайские Skywell, Hongqi, Voyah, HiPhi и другие. Российский рынок вырос за счет появления российского Evolute и параллельного импорта», — отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Наибольшая доля новых электрокаров, 40–45%, пришлась на машины стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, а остальные стоили дешевле 3 млн рублей.

16 января стало известно, что автодилеры приступили к поставкам в Россию электрокросовера Lotus Eletre, который производится на заводе марки в Китае. Цена на престижный электрокар в РФ составляет от 12,7 (комплектации S+) до 15,8 млн рублей (топовая версия R+). Полноприводная модель Lotus Eletre оснащается силовой установкой мощностью 918 л.с. У машины литий-ионная тяговая батарея емкостью 112 кВт/ч. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет около 600 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,95 с, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.