Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Мир
Экс-глава НАТО допустил отправку войск альянса на Украину
Мир
Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй» за критику ООН
Происшествия
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО
Мир
Венесуэльская авиакомпания запустит прямые рейсы между Гаваной и Москвой
Мир
Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской ГЭС
Армия
На запорожском направлении началось боестолкновение
Мир
Politico сообщила о получении Трампом уведомления от прокуратуры США
Мир
Принц Гарри обвинил журналистов в прослушке телефона в течение 15 лет
Общество
Застрявших в Магадане пассажиров Air India забрали резервным бортом
Авто
В регионах установят более 650 быстрых зарядных станций для электромобилей
Мир
В Палестине сообщили о шести раненых при столкновениях с армией Израиля

В регионах установят более 650 быстрых зарядных станций для электромобилей

0
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 32 регионах России до конца года планируется установить 659 быстрых электрических зарядных станций для автомобилей (ЭЗС), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

«Для нашей страны электромобили — это огромная возможность запустить новую отрасль»
Гендиректор компании Hyper Алексей Тихонов — о перспективах электрического транспорта в России

«В рамках субсидиарной поддержки операторов зарядной инфраструктуры на возмещение стоимости отечественных ЭЗС на сегодняшний день установлено 439 быстрых ЭЗС. До конца года планируется установить ещё 659 быстрых ЭЗС в 32 регионах нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Но такого количества недостаточно для комфортного использования электрокаров, считают представители отрасли. По их подсчетам, необходимо не менее 18 тыс. ЭЗС, особенно с учетом роста популярности таких автомобилей. Причем нехватка наблюдается, даже в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

«Например, в Москве для комфортного использования электромобилей необходимо иметь 3,4 тыс. станций, в Санкт-Петербурге — 1,8 тыс. А по всей стране желательно установить не менее 18 тыс. ЭЗС в ближайшие три года», — заявил основатель и гендиректор компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) Михаил Крапивной.

Необходимость увеличения количества ЭЗС связана с растущей популярностью электротранспорта. В 2023 году владельцев таких машин увеличится на 5–6 тыс., прогнозирует главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. А Михаил Крапивной полагает, что спрос на электрокары в этом году увеличится на 30%.

«Это касается не только Tesla, но китайских и немецких марок, которые становятся всё популярнее из-за своей более доступной цены по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что увеличение количества станций всё еще не соответствует росту числа электромобилей. Из-за этого водители вынуждены планировать свои маршруты и искать свободные зарядки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переменный шок: число зарядок для электромобилей увеличат в 32 регионах

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023