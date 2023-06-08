В регионах установят более 650 быстрых зарядных станций для электромобилей

В 32 регионах России до конца года планируется установить 659 быстрых электрических зарядных станций для автомобилей (ЭЗС), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

«В рамках субсидиарной поддержки операторов зарядной инфраструктуры на возмещение стоимости отечественных ЭЗС на сегодняшний день установлено 439 быстрых ЭЗС. До конца года планируется установить ещё 659 быстрых ЭЗС в 32 регионах нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Но такого количества недостаточно для комфортного использования электрокаров, считают представители отрасли. По их подсчетам, необходимо не менее 18 тыс. ЭЗС, особенно с учетом роста популярности таких автомобилей. Причем нехватка наблюдается, даже в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

«Например, в Москве для комфортного использования электромобилей необходимо иметь 3,4 тыс. станций, в Санкт-Петербурге — 1,8 тыс. А по всей стране желательно установить не менее 18 тыс. ЭЗС в ближайшие три года», — заявил основатель и гендиректор компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) Михаил Крапивной.

Необходимость увеличения количества ЭЗС связана с растущей популярностью электротранспорта. В 2023 году владельцев таких машин увеличится на 5–6 тыс., прогнозирует главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. А Михаил Крапивной полагает, что спрос на электрокары в этом году увеличится на 30%.

«Это касается не только Tesla, но китайских и немецких марок, которые становятся всё популярнее из-за своей более доступной цены по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что увеличение количества станций всё еще не соответствует росту числа электромобилей. Из-за этого водители вынуждены планировать свои маршруты и искать свободные зарядки.

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Переменный шок: число зарядок для электромобилей увеличат в 32 регионах