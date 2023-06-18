Всемирный день мотоциклиста в 2023 году — история праздника и когда его отмечают

Каждое лето энтузиасты из разных стран отмечают Всемирный день мотоциклиста. В 2023 году он выпадает на 19 июня. О том, как с этим праздником связаны поездки на работу и кого поздравляют в России, читайте в материале «Известий».

Всемирный день мотоциклиста в 2023 году — когда

У Всемирного дня мотоциклиста нет фиксированной даты. С 2008 года по настоящее время он отмечается в третий понедельник июня. Однако уже в 2024 году торжество перенесут на второй вторник июня, чтобы оно не пересекалось с новым федеральным праздником США — Днем освобождения от рабства 19 июня.

Всемирный день мотоциклиста в 2023 году — история

В мае 1992 года в американских журналах, посвященных мотоциклам, появилась идея организовать неофициальную акцию для поклонников «железных коней» — Ride to Work Day, или День поездки на работу на мотоцикле. В рамках мероприятия мотоциклистам предлагалось на сутки отказаться от машин и ездить по городу на байках и скутерах.

Основной целью демонстрации было привлечение внимания общественности к удобству и практичности мотоциклов, которые не занимают много места на парковках, обходятся меньшим количеством топлива и помогают разгрузить дороги. Мотоциклисты, в свою очередь, могли почувствовать солидарность друг с другом и насладиться любимым видом транспорта не только в выходные.

Первый Ride to Work Day был назначен на 22 июля 1992 года. Акцию поддержали тематические издания, а также производители шин и мотоэкипировки. До 2000 года мероприятие проходило неофициально. Затем была создана некоммерческая организация Ride to Work, которая взяла на себя юридическую и организационную поддержку праздника.

Постепенно к акции стали присоединяться мотоциклисты со всего мира — из Бразилии, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Турции, России и других стран. Так праздник трансформировался во Всемирный день мотоциклиста.

В связи с этим в 2008 году дату мероприятия сдвинули на третий понедельник июня, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться к торжеству в комфортных погодных условиях.

Всемирный день мотоциклиста – 2023 в России

Всемирный день мотоциклиста — праздник для многих россиян. По данным агентства «Автостат», на 1 января 2023 года в России зарегистрировано 2,31 млн мотоциклов и мототехники. Это около 4% от всего автопарка страны.

В этот день во многих городах России проводятся различные байкерские шоу и флешмобы. Мотоциклисты выезжают на дороги с праздничными маршами, устраиваются слеты и встречи. Мотоклубы также организуют мероприятия для детей, многие из которых являются бесплатными.

Помимо байкеров, гонщиков, спортсменов и просто любителей мотоциклов в России поздравляют и мотогруппы различных ведомств, например МЧС и МВД.

Всемирный день мотоциклиста в 2023 году — как поздравить

Самый простой способ поздравить мотоциклиста — проявить интерес к его увлечению. Вместе со знакомым владельцем железного коня можно отправиться в небольшую поездку по городу, посетить байк-шоу или сходить в специализированный магазин за снаряжением. В качестве подарка подойдут футболка с тематическим принтом, бандана, средства для чистки и полировки шлема или набор инструментов.