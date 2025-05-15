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Эксперт рассказал, на что обратить внимание при подготовке мотоцикла к сезону

Эксперт Чекмарев: к ДТП часто приводят неисправности топливной системы мотоцикла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пренебрежение техобслуживанием мотоциклов увеличивает риск аварий, особенно в теплое время года. Часто к ДТП приводят неисправности топливной системы, сбои в работе привода и износ тормозных колодок. Как правильно подготовить мотоцикл к активному сезону, 15 мая «Известиям» рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев

Первым делом специалист рекомендует проверить состояние технических жидкостей. Особое внимание стоит уделить моторному маслу, которое в процессе эксплуатации накапливает металлическую стружку, теряя свои защитные свойства. Производители рекомендуют менять масло каждые 3–6 тыс. км, что обычно соответствует половине сезонного пробега.

Для мотоциклов с общим картером, где одна жидкость смазывает двигатель, коробку передач и сцепление, важно подбирать специальное масло, которое не вызывает проскальзывания сцепления. Владельцам мотоциклов с пробегом более 50 тыс. км Чекмарев советует использовать масло с повышенной вязкостью и высоким щелочным числом, тогда как для новых моделей лучше подойдут жидкости с низкой вязкостью.

Не менее важной частью подготовки к сезону является проверка топливной системы. О проблемах могут свидетельствовать черный дым из выхлопной трубы, повышенный расход топлива или сажевые отложения на свечах зажигания. Специалист предупреждает: при появлении таких симптомов лучше сразу обратиться в сервис, чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя.

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Эксперт напомнил, что не стоит забывать и о состоянии тормозной системы. Изношенные колодки могут снизить эффективность торможения на 40–60%, а трещины в дисках способны привести к блокировке колеса.

«Тормозную жидкость необходимо менять каждые два года, поскольку она имеет свойство накапливать влагу, что снижает температуру кипения вдвое и может вызвать коррозию элементов всей системы», — заявил Чекмарев

Для владельцев мотоциклов с цепным приводом специалист рекомендует тщательно очистить и смазать цепь, которая за зиму могла засориться. Грязь действует как абразив, ускоряя износ деталей. Обрабатывать цепь нужно каждые 500 км пробега.

Владельцам моделей с карданным валом стоит обратить внимание на возможные масляные подтеки, а тем, у кого ременной привод, — проверить состояние ремня на предмет трещин и расслоений.

«Если вы новичок, самостоятельный ремонт может привести к еще большим проблемам, поэтому рекомендуем обратиться в сертифицированный мотосервис», — отметил эксперт.

Ранее, 24 апреля, Чекмарев рассказал «Известиям», как подготовить авто к дальней поездке. Он обратил внимание, что прежде чем отправляться в путь, необходимо проверить, достаточно ли моторного масла в двигателе.

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