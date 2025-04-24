Эксперт дал советы по подготовке авто к дальнему путешествию

Отправляясь в поездку на расстояние в сотни, а иногда и тысячи километров, крайне важно убедиться, что машина не выйдет из строя вдали от цивилизации. Как подготовиться к такому автопутешествию и что нужно проверить в первую очередь, «Известиям» 24 апреля рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

«Прежде чем отправляться в путь, проверьте, достаточно ли моторного масла в двигателе. Сверьте необходимость проведения технического обслуживания согласно интервалам, рекомендованным от завода-производителя автомобиля. Чтобы избежать перегрева двигателя, проверьте уровень антифриза в радиаторе», — добавил он.

По его словам, если показатель совпадает с меткой на горловине или же ненамного ее выше, количество охлаждающей жидкости соответствует норме, в противном случае антифриз необходимо долить.

Также необходимо оценить состояние тормозных колодок, измерив толщину фрикционного материала через отверстие в диске. Замена потребуется при остаточной толщине в 2–3 мм. В тормозной системе не должно быть подтеков жидкости. Если это произойдет — в лучшем случае машина не сможет тронуться с места, в худшем — возникнет аварийная ситуация. Следует убедиться, что тормозная система работает плавно, без посторонних звуков и вибраций.

«Перед дальней поездкой проверьте глубину протектора — если она менее 1,6 мм, шины требуют замены. Убедитесь и в технической готовности запасного колеса. Проверьте уровень давления в шинах. Его снижение может привести к слабому сцеплению с дорогой и увеличению расхода топлива. Для большинства легковых автомобилей этот показатель составляет 2–2,5 атм, в зависимости от марки, модели и модификации техники», — сказал эксперт.

Производитель чаще всего указывает такую информацию на наклейке внутри дверной рамы или в инструкции к шинам. При этом перед дальней загородной поездкой рекомендуем слегка спустить давление в шинах — на 0,1–0,3 атм. Это сделает колесо немного мягче, а значит, минимизирует риск его повреждения при проезде через участки с острыми камнями.

Стоит внимательно осмотреть и подвеску: если при движении наблюдаются посторонние шумы, а амортизаторы и пружины изношены, это может привести к проблемам в управлении автомобилем. Кроме того, важно учитывать, что на загородных дорогах встречаются ветки, цепляющие днище, а из-под колес вылетают мелкие камни. Следите за состоянием пыльников и других эластичных элементов подвески на предмет повреждений, при необходимости — произведите их замену.

«Перед поездкой стоит убедиться, что у вас есть всё необходимое для оперативного ремонта в дороге. Помимо запасного колеса и насоса, важно взять с собой портативное зарядное устройство для аккумулятора, запасные лампы ближнего и дальнего света, небольшие емкости антифриза, моторного масла, тормозной и стеклоомывающей жидкости, трос, который обязательно потребуется при выходе из колеи и заносе техники», — подытожил Чекмарев.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планирует в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.