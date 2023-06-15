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Япония выразила КНДР протест в связи с ракетными пусками

Замминистра обороны Японии Онода: Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет
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Фото: REUTERS/KCNA
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Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным 15 июня запуском двух баллистических ракет. Об этом сообщила журналистам в Токио парламентский замминистра обороны Японии Кими Онода.

«Подобные действия КНДР совершенно неприемлемы <...> В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказала она.

По ее словам, пуски несут угрозу миру и безопасности Японии.

Онода добавила, что ракеты КНДР упали в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава.

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Ранее сообщалось об одной запущенной в сторону Японского моря ракете.

В конце мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.

Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник. В свою очередь, Пхеньян пообещал провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем.

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