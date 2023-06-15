Памфилова заявила о проведении выборов в новых регионах 10 сентября

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Минобороны и Федеральная служба безопасности (ФСБ) считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре.

Накануне главы Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Запорожской и Херсонской областей обратились в ЦИК России с предложением провести выборы в единый день голосования.

По словам Памфиловой, в ходе заседания ЦИКа 14 июня было принято решение о проведении выборов депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых российских субъектах 10 сентября текущего года.

В 2023 году россиян ждут региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот же день пройдут также выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 27 апреля заявил о том, что собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах главы региона в этом году.

30 сентября 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.