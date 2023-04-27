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Пушилин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР
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Пушилин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 27 апреля, сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в текущем году.

«Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го. За все процессы, которые происходят [в ДНР], я чувствую внутреннюю ответственность», — отметил он во время прямой линии с жителями республики.

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Выборы главы ДНР и парламентские выборы пройдут в сентябре 2023 года, в единый день голосования. В конце прошлого года Пушилин говорил о том, что считает личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить все задачи.

5 октября 2022 года российский президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Ранее на этих территориях были организованы референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.

Тем временем Путин назначил врио глав присоединенных территорий. Так, врио главы ДНР стал Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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