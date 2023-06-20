Восточный маршрут: как русские открыли путь на край света

375 лет назад, 20 июня 1648 года, начался поход Семена Дежнева из устья Колымы в Северный Ледовитый океан. В этом путешествии русские землепроходцы открыли пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки. «Известия» вспоминают, как это было.

Весь XVII век Россия уверенно продвигалась всё глубже в Сибирь, до «зело чудного Нифонского царства», как называли тогда в наших краях Японию. Инициатива принадлежала, как правило, не верховной власти, а искателям приключений, которые ощущали себя и вольными, и государевыми людьми. Их судьбы складывались негладко, зачастую трагически, но иначе и быть не могло — они шагали в неизвестность.

Великий предтеча

За северными и восточными рубежами России в XVI веке открывались необозримые сибирские пространства, о которых ни у нас, ни в Западной Европе почти ничего не знали. Загадочная, почти безлюдная Сибирь манила путешественников легендами о реках, полных золота, и лесах, в которых не счесть соболей с их драгоценной шкурой. Уральские горы в старину называли Каменным поясом. Пройти через этот пояс решались немногие.

Фото: Николай Фомин Петр Бекетов. Иллюстрация художника, охотника и краеведа Николая Фомина

У Семена Дежнева был выдающийся предшественник — Петр Бекетов, построивший в Сибири русские форпосты, проложивший первые дороги в непроходимых краях. В 1627 году, во времена царя Михаила Федоровича, он — молодой стрелец — попросился на службу в Сибирь, в Енисейский острог. Бекетова тянуло туда, где трудно, где можно проявить себя. С тех пор вся его жизнь прошла в опасных походах. На нижней Ангаре он основал Рыбинский острожек, оставил там нескольких казаков — и вернулся в Енисейск с ценной «меховой рухлядью», которую передали ему эвенки в знак верности русскому царю.

Фото: commons.wikimedia.org Ленский острог

Но главным подвигом землепроходца стал поход 1631–1632 годов, когда во главе отряда из тридцати смельчаков, преодолевая голод и стужу, достиг берегов реки Лены. Он заложил Ленский острог — первую русскую крепость на якутской земле, будущий город Якутск. Бекетов основал твердыни, которые стали форпостами России на дальних сибирских рубежах, — прежде всего для тех, кто пришел ему на смену и продвинулся к новым рекам и берегам. Это Олекминск, Чита, Нерчинск... Царь Алексей Михайлович присвоил ему чин стрелецкого и казачьего головы. Землепроходец, воин, дипломат, Бекетов в истории Сибири сыграл не менее важную роль, чем Ермак.

Архангельский мореход

Пути, намеченные Бекетовым, продолжил Семен Иванович Дежнев. Он родился, предположительно, в 1605 году. О том, где великий путешественник появился на свет, историки до сих пор спорят. Возможно, под Пинегой, возможно, в Великом Устюге, но, скорее всего, на архангельской земле. Именно этот край дал России большинство великих землепроходцев. С детства Дежнев ходил в Белое море на кочах, поморских судах. Кроме того, был умелым и удачливым охотником.

Фото: РИА Новости Семен Иванович Дежнев

В 1630 году Дежнев поступил на службу рядовым казаком в Сибирь, в Тобольск. Освоившись в Тобольске, Дежнев стал проситься в менее освоенные края — в Енисейск, а затем в только что освоенный Якутский острог. Там Дежнев служил с 1638 года.

Скромное жалованье, которое ему полагалось, не выплачивали годами. Дежнев обзавелся хозяйством, охотился, добывал соболей. Он женился на якутке Абакаяде Сючю, у них родился сын Любим, который со временем продолжил дело отца. Пушное дело превратило Дежнева в состоятельного человека, но Семена Ивановича не привлекала спокойная жизнь хозяина большого дома. Дежнев принимал участие в походах по Восточной Сибири, собирая ясак — налог пушниной. Местные племена враждовали, Дежневу и его товарищам нередко приходилось мирить враждовавших эвенков и эвенов. В сражениях Дежнев показывал чудеса стойкости. Впрочем, ему удавались и посреднические миссии. И казаки, и северные жители признавали в Дежневе лидера.

Фото: travel-ykt.ru Памятник Семену Дежневу и его семье — жене-якутке Абакаяде Сючю и сыну Любиму

Благодаря таким людям, как Дежнев, Восточная Сибирь в то время быстро развивалась. Сибирские меха давали до трети государственного дохода России, шли на экспорт. Правда, вести из столицы доходили до сибирских острогов с большим опозданием. Многие грамоты Дежнева с отчетами о путешествиях были адресованы царю Михаилу Федоровичу, хотя он к тому времени уже умер и в Белокаменной правил его сын, новый самодержец, Алексей Михайлович.

В 1643-м, в долгом и опасном походе отряд Михаила Стадухина, в котором состоял Дежнев, открыл реку Колыму. Землепроходцы основали на ее берегах острожек. Там Дежнев с несколькими казаками остался на зимовку. Они отбили нападение воинственных юкагиров, чудом остались живы.

«Сибирские казаки у проведывания новых землиц». Картина художника Н.Н. Каразина Фото: commons.wikimedia.org

Царь и его воеводы требовали от служилых людей не чинить притеснений местному населению, новым подданным Русского царства. Мародерство, разбои и грабеж сурово карались. Дежнев не раз одергивал казаков, которые учиняли расправы над представителями северных народов.

Путешествие на «реку Погычу»

По Сибири ходили слухи о фантастически богатой «реке Погыче», которая расположена восточнее Колымы. Считалось, что там без счета соболей и даже есть серебро. Любопытно, что Дежнев, судя по сохранившимся документам, с самого начала называл эту реку Анадырь, как юкагиры, представители древнейшего населения приполярной Сибири, с которыми Семену Ивановичу доводилось и договариваться, и сражаться. Видимо, он знал о той реке не только по слухам. Сибирские купцы Усовы и Гусельниковы в 1658 году решились организовать экспедицию в те неведомые края.

Дежнев пообещал им открыть новые промысловые пути и добыть в царскую казну 250 соболей. Он стал главным государевым человеком в экспедиции. Купцы высоко оценили дежневский опыт и несгибаемый характер, который сразу бросался в глаза. Его правой рукой стал приказчик Усовых Федот Попов. Они снарядили шесть кочей. Запаслись не только оружием и продовольствием, но и товарами для торговли с загадочными местными жителями. «Десять косяков мыла, двадцать концов сукон сермяжных, десять юфтей кожь красных, пятнатцать рубах, строченых шелком, триста ременей, сто пятьдесят колокольцов, пятьдесят трещеток пищальных, пятьдесят шил» — богатый запас для обмена на серебро и соболей. Были у Дежнева и компасы в костяной оправе.

Строительство поморского коча Фото: сommons.wikimedia.org

Но на «реку Погычу» стремился и Герасим Анкудинов — вожак разбойничьей шайки, вольный человек, не подчинявшийся государевым людям. Он на собственные деньги соорудил коч и самовольно присоединился к экспедиции. Дежневу приходилось доказывать свой приоритет: Анкудинов претендовал на роль вожака. Семен Иванович не признавал Герасима участником похода и в своих «отписках» всегда писал, что кочей шесть, а не семь, игнорируя действия Анкудинова, которого считал вором и грабителем.

20 июня 1648 года Дежнев отправился в плавание, которое впишет его имя в историю. По Колыме они благополучно вышли в воды Северного Ледовитого океана и направились вдоль берега на восток. В то время никто в мире не знал о проливе, который разделяет Евразию и Северную Америку. Русские путешественники считали, что далеко на востоке, за великими льдами, начинается Новая Земля. Дежнев рассчитывал увидеть эти края.

Фото: commons.wikimedia.org Поморский коч во льдах

До дежневцев несколько мореходов пытались проделать этот путь, но не хватало упорства и удачи — и они поворачивали назад. Семен Иванович возвращаться с полдороги не умел. Путь становился всё опаснее. Четыре коча разбились во льдах, но Дежнев упорно продолжал опасный путь.

Мореходы обогнули Чукотку и мыс, который нарекли Большим Каменным Носом. Убедились в том, что два материка разделяет большая вода, три коча прошли через пролив, который в будущем назовут Беринговым. Там в непогоду разбился коч Анкудинова. Сам бунтарь и его люди пересели на другие суда. Дежнев провел вдоль Каменного Носа только два коча. В Олюторском заливе мореходы попали в шторм, судно Дежнева разбилось последним. Но первопроходец во главе небольшого отряда на лыжах и нартах отправился к своей цели — реке Анадырь. Дежнев так повествовал об этих опасных переходах: «А шел я, бедный Семейка, с товарищи до Анандиры реки ровно десять недель, и пали на Анандырь реку вниз близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И с голоду мы, бедные, врознь розбрелись. И вверх по Анандыре пошло двенадцать человек». Даже по этим скупым признаниям можно почувствовать, как трудно было героям.

Фото: commons.wikimedia.org Маршруты экспедиций Семена Дежнева

Из почти 100 человек, которые шли с Дежневым по Ледовитому океану, живыми вернулись только 12. Эти 12 храбрецов во главе с Дежневым построили Анадырский острог, который через несколько лет стал крупным центром меновой торговли. Пройдя через нечеловеческие испытания, Дежнев все-таки выполнил обещание: обосновался на реке Анадырь. Купцы, снарядившие экспедицию, получили выгодную базу на берегах самой отдаленной от больших городов русской реки.

Удалось Дежневу и найти великое богатство. В вечной мерзлоте он обнаружил залежи моржовой кости, которая ценилась выше слоновой и стоила дороже соболиного меха. Он стал обладателем великого богатства. Отважному атаману удалось добыть больше 150 пудов моржовой кости. Но Дежнев считал себя государевым человеком — и собирал стратегически важное богатство только для того, чтобы сдать его в царскую казну. Он присоединил к Русскому царству огромную территорию — реку Анадырь с обширными окрестностями.

Открытие, которое оставалось неизвестным

Дежнев, скорее всего, не осознавал важности географического открытия, которое совершил. Но в его душе жило стремление открывать новые земли, расширять горизонты знаний о загадочных заснеженных краях. Поэтому он не просто шел вперед в поисках соболей и моржовой кости. Он примечал всё, что видел в пути и надиктовывал грамотным соратникам сведения, которые могут пригодиться тем, кто станет осваивать этот суровый край.

Первопроходцы доказали, что Евразию и Северную Америку разделяет пролив. Дежневский отчет о походе сдали на хранение в Якутский острог. Москва об открытии не узнала, а сибирские чиновники не придали ему значения. Да и сам Дежнев, будучи в Белокаменной, не рассказывал географических подробностей.

Фото: commons.wikimedia.org Начальный лист отписки служилого человека Семена Ивановича Дежнева якутскому воеводе Ивану Павловичу Акинфову и дьяку Осипу Степановичу о морском походе на реку Анадырь

Этот вопрос чрезвычайно интересовал Петра Великого, который, к сожалению, не знал о походе Дежнева. Последним предприятием императора стало снаряжение Первой Камчатской экспедиции. Тогда командор Витус Беринг через 81 лет после Дежнева вторично открыл пролив между двумя материками, который с тех пор так и называют — Берингов.

А о подвиге первопроходца исследователи узнали только в 1736 году, когда петербургский академик Герхард Миллер, исследуя историю Сибири, разобрал бумаги якутского архива и нашел там две «отписки» Дежнева, в которых открывались подробности легендарного похода. В 1758 году Миллер опубликовал фундаментальную статью «Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю, с российской стороны учиненных», в которой рассказал и о плавании русских первопроходцев к Анадырю, и о первом открытии пролива... С тех пор имя Семена Дежнева навсегда вписано в историю великих географических открытий.

В 1898 году по предложению Русского географического общества «большой нос» Евразии императорским указом получил имя своего первооткрывателя. Так мы и называем крайнюю восточную точку Чукотского полуострова, России и всей Евразии — мыс Дежнева.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»