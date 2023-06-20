Восточный маршрут: как русские открыли путь на край света
375 лет назад, 20 июня 1648 года, начался поход Семена Дежнева из устья Колымы в Северный Ледовитый океан. В этом путешествии русские землепроходцы открыли пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки. «Известия» вспоминают, как это было.
Весь XVII век Россия уверенно продвигалась всё глубже в Сибирь, до «зело чудного Нифонского царства», как называли тогда в наших краях Японию. Инициатива принадлежала, как правило, не верховной власти, а искателям приключений, которые ощущали себя и вольными, и государевыми людьми. Их судьбы складывались негладко, зачастую трагически, но иначе и быть не могло — они шагали в неизвестность.
Великий предтеча
За северными и восточными рубежами России в XVI веке открывались необозримые сибирские пространства, о которых ни у нас, ни в Западной Европе почти ничего не знали. Загадочная, почти безлюдная Сибирь манила путешественников легендами о реках, полных золота, и лесах, в которых не счесть соболей с их драгоценной шкурой. Уральские горы в старину называли Каменным поясом. Пройти через этот пояс решались немногие.
У Семена Дежнева был выдающийся предшественник — Петр Бекетов, построивший в Сибири русские форпосты, проложивший первые дороги в непроходимых краях. В 1627 году, во времена царя Михаила Федоровича, он — молодой стрелец — попросился на службу в Сибирь, в Енисейский острог. Бекетова тянуло туда, где трудно, где можно проявить себя. С тех пор вся его жизнь прошла в опасных походах. На нижней Ангаре он основал Рыбинский острожек, оставил там нескольких казаков — и вернулся в Енисейск с ценной «меховой рухлядью», которую передали ему эвенки в знак верности русскому царю.
Но главным подвигом землепроходца стал поход 1631–1632 годов, когда во главе отряда из тридцати смельчаков, преодолевая голод и стужу, достиг берегов реки Лены. Он заложил Ленский острог — первую русскую крепость на якутской земле, будущий город Якутск. Бекетов основал твердыни, которые стали форпостами России на дальних сибирских рубежах, — прежде всего для тех, кто пришел ему на смену и продвинулся к новым рекам и берегам. Это Олекминск, Чита, Нерчинск... Царь Алексей Михайлович присвоил ему чин стрелецкого и казачьего головы. Землепроходец, воин, дипломат, Бекетов в истории Сибири сыграл не менее важную роль, чем Ермак.
Архангельский мореход
Пути, намеченные Бекетовым, продолжил Семен Иванович Дежнев. Он родился, предположительно, в 1605 году. О том, где великий путешественник появился на свет, историки до сих пор спорят. Возможно, под Пинегой, возможно, в Великом Устюге, но, скорее всего, на архангельской земле. Именно этот край дал России большинство великих землепроходцев. С детства Дежнев ходил в Белое море на кочах, поморских судах. Кроме того, был умелым и удачливым охотником.
В 1630 году Дежнев поступил на службу рядовым казаком в Сибирь, в Тобольск. Освоившись в Тобольске, Дежнев стал проситься в менее освоенные края — в Енисейск, а затем в только что освоенный Якутский острог. Там Дежнев служил с 1638 года.
Скромное жалованье, которое ему полагалось, не выплачивали годами. Дежнев обзавелся хозяйством, охотился, добывал соболей. Он женился на якутке Абакаяде Сючю, у них родился сын Любим, который со временем продолжил дело отца. Пушное дело превратило Дежнева в состоятельного человека, но Семена Ивановича не привлекала спокойная жизнь хозяина большого дома. Дежнев принимал участие в походах по Восточной Сибири, собирая ясак — налог пушниной. Местные племена враждовали, Дежневу и его товарищам нередко приходилось мирить враждовавших эвенков и эвенов. В сражениях Дежнев показывал чудеса стойкости. Впрочем, ему удавались и посреднические миссии. И казаки, и северные жители признавали в Дежневе лидера.
Благодаря таким людям, как Дежнев, Восточная Сибирь в то время быстро развивалась. Сибирские меха давали до трети государственного дохода России, шли на экспорт. Правда, вести из столицы доходили до сибирских острогов с большим опозданием. Многие грамоты Дежнева с отчетами о путешествиях были адресованы царю Михаилу Федоровичу, хотя он к тому времени уже умер и в Белокаменной правил его сын, новый самодержец, Алексей Михайлович.
В 1643-м, в долгом и опасном походе отряд Михаила Стадухина, в котором состоял Дежнев, открыл реку Колыму. Землепроходцы основали на ее берегах острожек. Там Дежнев с несколькими казаками остался на зимовку. Они отбили нападение воинственных юкагиров, чудом остались живы.
«Сибирские казаки у проведывания новых землиц». Картина художника Н.Н. Каразина
Царь и его воеводы требовали от служилых людей не чинить притеснений местному населению, новым подданным Русского царства. Мародерство, разбои и грабеж сурово карались. Дежнев не раз одергивал казаков, которые учиняли расправы над представителями северных народов.
Путешествие на «реку Погычу»
По Сибири ходили слухи о фантастически богатой «реке Погыче», которая расположена восточнее Колымы. Считалось, что там без счета соболей и даже есть серебро. Любопытно, что Дежнев, судя по сохранившимся документам, с самого начала называл эту реку Анадырь, как юкагиры, представители древнейшего населения приполярной Сибири, с которыми Семену Ивановичу доводилось и договариваться, и сражаться. Видимо, он знал о той реке не только по слухам. Сибирские купцы Усовы и Гусельниковы в 1658 году решились организовать экспедицию в те неведомые края.
Дежнев пообещал им открыть новые промысловые пути и добыть в царскую казну 250 соболей. Он стал главным государевым человеком в экспедиции. Купцы высоко оценили дежневский опыт и несгибаемый характер, который сразу бросался в глаза. Его правой рукой стал приказчик Усовых Федот Попов. Они снарядили шесть кочей. Запаслись не только оружием и продовольствием, но и товарами для торговли с загадочными местными жителями. «Десять косяков мыла, двадцать концов сукон сермяжных, десять юфтей кожь красных, пятнатцать рубах, строченых шелком, триста ременей, сто пятьдесят колокольцов, пятьдесят трещеток пищальных, пятьдесят шил» — богатый запас для обмена на серебро и соболей. Были у Дежнева и компасы в костяной оправе.
Строительство поморского коча
Но на «реку Погычу» стремился и Герасим Анкудинов — вожак разбойничьей шайки, вольный человек, не подчинявшийся государевым людям. Он на собственные деньги соорудил коч и самовольно присоединился к экспедиции. Дежневу приходилось доказывать свой приоритет: Анкудинов претендовал на роль вожака. Семен Иванович не признавал Герасима участником похода и в своих «отписках» всегда писал, что кочей шесть, а не семь, игнорируя действия Анкудинова, которого считал вором и грабителем.
20 июня 1648 года Дежнев отправился в плавание, которое впишет его имя в историю. По Колыме они благополучно вышли в воды Северного Ледовитого океана и направились вдоль берега на восток. В то время никто в мире не знал о проливе, который разделяет Евразию и Северную Америку. Русские путешественники считали, что далеко на востоке, за великими льдами, начинается Новая Земля. Дежнев рассчитывал увидеть эти края.
До дежневцев несколько мореходов пытались проделать этот путь, но не хватало упорства и удачи — и они поворачивали назад. Семен Иванович возвращаться с полдороги не умел. Путь становился всё опаснее. Четыре коча разбились во льдах, но Дежнев упорно продолжал опасный путь.
Мореходы обогнули Чукотку и мыс, который нарекли Большим Каменным Носом. Убедились в том, что два материка разделяет большая вода, три коча прошли через пролив, который в будущем назовут Беринговым. Там в непогоду разбился коч Анкудинова. Сам бунтарь и его люди пересели на другие суда. Дежнев провел вдоль Каменного Носа только два коча. В Олюторском заливе мореходы попали в шторм, судно Дежнева разбилось последним. Но первопроходец во главе небольшого отряда на лыжах и нартах отправился к своей цели — реке Анадырь. Дежнев так повествовал об этих опасных переходах: «А шел я, бедный Семейка, с товарищи до Анандиры реки ровно десять недель, и пали на Анандырь реку вниз близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И с голоду мы, бедные, врознь розбрелись. И вверх по Анандыре пошло двенадцать человек». Даже по этим скупым признаниям можно почувствовать, как трудно было героям.
Из почти 100 человек, которые шли с Дежневым по Ледовитому океану, живыми вернулись только 12. Эти 12 храбрецов во главе с Дежневым построили Анадырский острог, который через несколько лет стал крупным центром меновой торговли. Пройдя через нечеловеческие испытания, Дежнев все-таки выполнил обещание: обосновался на реке Анадырь. Купцы, снарядившие экспедицию, получили выгодную базу на берегах самой отдаленной от больших городов русской реки.
Удалось Дежневу и найти великое богатство. В вечной мерзлоте он обнаружил залежи моржовой кости, которая ценилась выше слоновой и стоила дороже соболиного меха. Он стал обладателем великого богатства. Отважному атаману удалось добыть больше 150 пудов моржовой кости. Но Дежнев считал себя государевым человеком — и собирал стратегически важное богатство только для того, чтобы сдать его в царскую казну. Он присоединил к Русскому царству огромную территорию — реку Анадырь с обширными окрестностями.
Открытие, которое оставалось неизвестным
Дежнев, скорее всего, не осознавал важности географического открытия, которое совершил. Но в его душе жило стремление открывать новые земли, расширять горизонты знаний о загадочных заснеженных краях. Поэтому он не просто шел вперед в поисках соболей и моржовой кости. Он примечал всё, что видел в пути и надиктовывал грамотным соратникам сведения, которые могут пригодиться тем, кто станет осваивать этот суровый край.
Первопроходцы доказали, что Евразию и Северную Америку разделяет пролив. Дежневский отчет о походе сдали на хранение в Якутский острог. Москва об открытии не узнала, а сибирские чиновники не придали ему значения. Да и сам Дежнев, будучи в Белокаменной, не рассказывал географических подробностей.
Этот вопрос чрезвычайно интересовал Петра Великого, который, к сожалению, не знал о походе Дежнева. Последним предприятием императора стало снаряжение Первой Камчатской экспедиции. Тогда командор Витус Беринг через 81 лет после Дежнева вторично открыл пролив между двумя материками, который с тех пор так и называют — Берингов.
А о подвиге первопроходца исследователи узнали только в 1736 году, когда петербургский академик Герхард Миллер, исследуя историю Сибири, разобрал бумаги якутского архива и нашел там две «отписки» Дежнева, в которых открывались подробности легендарного похода. В 1758 году Миллер опубликовал фундаментальную статью «Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю, с российской стороны учиненных», в которой рассказал и о плавании русских первопроходцев к Анадырю, и о первом открытии пролива... С тех пор имя Семена Дежнева навсегда вписано в историю великих географических открытий.
В 1898 году по предложению Русского географического общества «большой нос» Евразии императорским указом получил имя своего первооткрывателя. Так мы и называем крайнюю восточную точку Чукотского полуострова, России и всей Евразии — мыс Дежнева.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»