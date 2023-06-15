В Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего пенсионера

Житель Санкт-Петербурга облил бензином и поджег 85-летнего пенсионера. Пожилого мужчину с ожогами половины тела доставили в реанимацию в шоковом состоянии, сообщил источник «Известий» 15 июня.



Сообщается, что в ночь на 15 июня пострадавшего доставили в больницу. Врачи выявили у него ожог 2–3-й степени, поражено около 50% тела.

Как уточняет источник, пенсионер сдавал свою квартиру в аренду, по предварительным данным, именно один из арендаторов попытался сжечь пожилого мужчину. На 52-летнего злоумышленника сотрудники правоохранительных органов составили протокол.

Ранее, 5 июня, стало известно, что в Москве 15-летний подросток облил приятеля бензином на детской площадке и поджег его. 14-летнего мальчика госпитализировали в критическом состоянии. Подростка, который поджег его, арестовали. Также Следственный комитет РФ по Москве предъявил ему обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.