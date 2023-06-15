Матыцин принял участие в забеге на открытии спортивной программы ПМЭФ

Спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с каждым годом расширяется, демонстрируя, что спорт — неотъемлемая часть жизни. Об этом утром в четверг, 15 июня, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на открытии спортивной программы форума перед забегом.

«Я с удовольствием приму участие и в открытии спортивной программы форума и в забеге. Мы рады, что спорт стал неотъемлемой частью программы экономических форумов», — сказал Матыцин.

Он выразил уверенность, что к забегу присоединятся представители муниципальных и федеральных властей. Министр отметил, что спортивная программа форума с каждым годом расширяется, доказывая, что спорт остается важной частью государственной политики.

Матыцин рассказал, что днем на форуме планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве и встретиться с коллегами из других стран, приехавших на ПМЭФ. Также во второй половине дня состоится сессия, посвященная ситуации в спорте сегодня, укреплению национальной системы спорта и взаимодействию — как международному, так и внутрироссийскому.

Забег в рамках спортивной программы форума стартовал совместно с «Лигой героев» утром в четверг, 15 июня. Полторы тысячи участников ждет трасса протяженностью 5 км, которая пролегает по Невскому проспекту и проходит через все основные достопримечательности Северной столицы России.

ПМЭФ-2023 проходит с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.