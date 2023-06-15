В Петербурге начался забег в рамках экономического форума

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) совместно с «Лигой героев» в четверг, 15 июня, стартовал забег. Кадры события есть в распоряжении «Известий».

Полторы тысячи участников ждет трасса протяженностью 5 км, которая пролегает по Невскому проспекту и проходит через все основные достопримечательности Северной столицы России.

В забеге примут участие 1,5 тыс. человек. Они преодолеют трассу 5 км, которая пролегает по Невскому проспекту и проходит через главные достопримечательности Санкт-Петербурга.

«Это мероприятие, проходящее уже второй год совместно с «Лигой героев», подтверждает, что корпоративный спорт является неотъемлемой частью бизнес-сообщества и бизнес-культуры», — рассказала руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Отмечается, что участники смогут преодолеть маршрут в наушниках, чтобы послушать рассказ гида о значимых местах города.

Петербургский международный экономический форум проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

Ранее, 4 июня, в России завершился полумарафон «ЗаБег.РФ». Он стал самым масштабным спортивным мероприятием такого вида в мире — участие в нем приняли 160 тыс. человек из 89 городов страны. Руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу рассказала, что полумарафон проводится в РФ уже седьмой раз, однако впервые к мероприятию присоединились и другие страны.