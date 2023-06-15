Экономист рассказал о возможности получить пенсию досрочно

Россияне могут получить часть выплат до наступления пенсионного возраста. Об этом рассказал 15 июня экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

В беседе с URA.RU он напомнил, что пенсия состоит из двух частей: трудовой и накопительной. Первая положена после достижения определенного возраста — 65 лет у мужчин, 60 лет у женщин. Вторую часть выплат можно получить досрочно — за пять лет до наступления пенсионного возраста.

Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уточнил, что на пенсию можно выйти раньше определенного возраста. Например, этим могут воспользоваться работники химических предприятий и шахт, пилоты, бортпроводники, те, кто трудится в тяжелых климатических условиях на Крайнем Севере. Так, в зависимости от условий труда выход на пенсию может наступить раньше на пять или меньше лет, передает «Газета.Ru».

Ранее, 11 июня, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что в 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода. Так, до указанного года индексация проводится с 1 января, затем пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год, первые данные по которой появляются в начале года. Поэтому после окончания переходного периода сначала пенсии увеличат с 1 февраля, повторная индексация должна произойти в апреле.

До этого, 1 мая, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что отдельным категориям пенсионеров повысят сумму выплат. Индексацию пенсий в два раза проведут гражданам, достигшим 80-летнего возраста, — они будут получать 15 134 рубля в месяц.