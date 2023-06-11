В Госдуме объяснили двойную индексацию пенсии в 2025 году

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов 11 июня объяснил, что в 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода.

Согласно закону о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год», — приводит слова Нилова «Российская газета».

До 2025 года индексация проводится с 1 января, затем пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год, первые данные по которой появляются в начале года. Поэтому после окончания переходного периода сначала пенсии увеличат с 1 февраля, повторная индексация должна произойти в апреле.

Ранее, 1 мая, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что отдельным категориям пенсионеров повысят сумму выплат. Индексацию пенсий в два раза проведут гражданам, достигшим 80-летнего возраста, — они будут получать 15 134 рубля в месяц.