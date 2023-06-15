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Спасатели в Москве вытащили из воды упавшего с Крымского моста мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Упавший с Крымского моста в Москве мужчина жив и передан медикам для осмотра, узнали «Известия» в четверг, 15 июня.

По сообщению столичного управления МЧС РФ, спасателей вызвали охранники парка имени Горького около трех часов утра. Вскоре упавшего вытащили из воды.

Днем ранее, 14 июня, на территории Петергофа в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух утонувших девочек, которые были гражданками Таджикистана.

По информации «Известий», младшая сестра захотела доказать, что умеет хорошо плавать, и начала тонуть. Старшая девочка захотела помочь, но обе школьницы плавать не умели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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