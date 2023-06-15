Спасатели в Москве вытащили из воды упавшего с Крымского моста мужчину
Упавший с Крымского моста в Москве мужчина жив и передан медикам для осмотра, узнали «Известия» в четверг, 15 июня.
По сообщению столичного управления МЧС РФ, спасателей вызвали охранники парка имени Горького около трех часов утра. Вскоре упавшего вытащили из воды.
Днем ранее, 14 июня, на территории Петергофа в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух утонувших девочек, которые были гражданками Таджикистана.
По информации «Известий», младшая сестра захотела доказать, что умеет хорошо плавать, и начала тонуть. Старшая девочка захотела помочь, но обе школьницы плавать не умели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).