Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Москве 15 июня

Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 15 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +24 до +29 градусов, ночью похолодает до +9.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее, 14 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу и субботу в столичном регионе ожидается жаркая погода: +28 градусов в Москве и до +30 — по области.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие выходные в центральной части России начнется купальный сезон: вода прогреется до +19...+21 градусов.

В начале месяца Тишковец рассказал, что лето в Москве будет «раскачиваться» практически весь июнь, а настоящая жара придет только в июле.