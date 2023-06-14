Синоптики заявили о начале купального сезона в выходные

Купальный сезон в центральной части России начнется уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил в среду, 14 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном лето наконец-то вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве-реке у города Звенигород повысилась до +18 градусов, то к выходным вода прогреется до +19...+ 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Температура воды в столичных водоемах сейчас — +14...+16 градусов.

По словам синоптика, несмотря на то что в воскресенье облаков станет больше и кое-где даже могут выпасть незначительные осадки, в целом это не испортит летней погоды.

Как сообщил ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в середине и конце недели в столице будет настоящая июльская погода, температура выше нормы на 3–4 градуса.

Так, в четверг в городе прогнозируется +26...+28, по области — до +29 градусов. В пятницу и субботу в столице до +28 градусов, а в Подмосковье столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки.

В начале месяца Тишковец рассказал, что лето в Москве будет «раскачиваться» практически весь июнь, а настоящая жара придет только в июле.