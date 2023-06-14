Компания Swarovski прекратила свой бизнес в России

Ювелирная компания Swarovski завершила выход с российского рынка. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung 14 июня со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда.

«Полный уход Swarovski из России, о котором было объявлено в этом году, уже завершен», — говорится в публикации.

В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России.

Swarovski — австрийская компания, которая специализиуется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. При этом компания занимается производством оптического оборудования и готовых светильников и люстр.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России и переведут местные подразделения на оптовые продажи. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает компромиссным вариантом переориентацию бизнеса американской компании в РФ только на оптовые продажи.

16 апреля газета The Washington Post обратила внимание на то, что большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из России после начала спецоперации. Автор статьи заметила, что некоторые западные предприятия «даже захватили большую долю рынка», поскольку их конкуренты ушли.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.