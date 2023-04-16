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На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний

WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из России после начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявила журналист издания The Washington Post Робин Диксон.

Диксон обратила внимание на исследование, проведенное сотрудниками из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии. В нем, в частности, приводятся данные о том, что к ноябрю 2022 года страну покинуло менее 9% западных компаний, имеющих дочерние предприятия в России.

«Многие объявили, что приостановят или сократят операции, но продолжат торговать. Другие заявили, что продадут свои российские активы, но всё еще ищут покупателей или пытаются снизить стоимость ухода», — отметила автор статьи.

Кроме того, журналист указала, что некоторые западные предприятия «даже захватили большую долю рынка», поскольку их конкуренты ушли. При этом, пишет Диксон, оставшиеся в России иностранные компании во многом зависят от местного бизнеса и не хотят покидать Россию из-за возможных финансовых потерь.

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Ранее, 27 марта, Минфин РФ ввел обязательный сбор с продажи активов «недружественными» компаниям. Так, в случае если компании из таких стран примут решение выйти из российских активов, они должны будут заплатить 5% или более 10% от рыночной стоимости своего предприятия.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

Позже, в октябре, Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщил, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли уже от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.

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