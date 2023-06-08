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Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России

«Ъ»: бренды Vans и The North Face закроют магазины в России и перейдут к оптовым продажам
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России и переведут местные подразделения на оптовые продажи, сообщает в четверг, 8 июня, «Коммерсант».

«Американская VF Corporation решила закрыть местную розницу и переориентировать российское подразделение на оптовые продажи. Такая стратегия позволит снизить геополитические риски и расходы на магазины, но потребуется обеспечивать бесперебойность дистрибуции», — сообщает издание.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сказала, что переход на оптовые продажи является компромиссом для компании, так как это позволит сохранить известность бренда и избежать бойкотирования о стороны недружественных России стран.

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Ранее, 16 апреля, The Washington Post обратила внимание на то, что большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из России после начала спецоперации. Автор статьи заметила, что некоторые западные предприятия «даже захватили большую долю рынка», поскольку их конкуренты ушли.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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