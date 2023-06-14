СМИ сообщили об увеличении числа боевых дельфинов ВС РФ в Черном море

Вооруженные силы (ВС) РФ увеличили количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе вдвое. Об этом 14 июня сообщил сайт Nawalnews со ссылкой на собственные данные.

«Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, защищающих Севастопольскую военно-морскую базу в Крыму», — сообщает портал.

Журналисты аргументируют это утверждение тем, что количество загонов для дельфинов в Черном море увеличилось с трех-четырех до шести-семи.

Авторы портала предполагают, что таких дельфинов стали замечать в водах Черного моря и на относительно большой территории.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов 24 октября 2022 года сообщал о том, что боевые дельфины могут быть привлечены для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов.

СССР и США первыми привлекли дельфинов к охране морских территорий от диверсантов в конце 1960-х. Севастопольская бухта в Черном море стала первым местом в СССР, где дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов или подводных мин.