Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту

Боевые дельфины могут быть привлечены для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов. Об этом 24 октября сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — рассказал он «РИА Новости».

Мухаметов объяснил, что дельфины участвуют в поиске диверсантов с давних пор, и в этом «нет ничего специфического».

СССР и США первыми привлекли дельфинов к охране морских территорий от диверсантов в конце 1960-х. Севастопольская бухта в Черном море стала первым местом в СССР, где дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов или подводных мин.

«При распаде СССР и делении Черноморского флота подразделение с дельфинами попало к Украине, и ими практически не занимались. Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база — в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС). Работы с дельфинами снова активизировались», — рассказал специалист.

Дельфины породы черноморские афалины, по словам ученого, лучше всех поддаются дрессировке для противодиверсионной работы.

Сообщается также, что несколькими днями ранее обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стиуэлл заявил, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими подводными диверсантами в Черном море.

Ранее, 19 октября, главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов сообщил, что в настоящее время «Адмиралтейские верфи» заканчивают морскую часть госиспытаний дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ) «Уфа» в Балтийском море. Текущей осенью подлодка войдет в состав ВМФ России.

Подводные лодки проекта 636.3, к которым относится «Уфа», считаются одними из самых бесшумных в мире и способны выполнять широкий круг задач: уничтожать надводные и подводные корабли, патрулировать прибрежные воды, вести разведку.