В Москве достроили новую онкологическую клинику

В Москве завершили строительство Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова на шоссе Энтузиастов. Об этом в среду, 14 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Чиновник осмотрел новый комплекс вместе с зампредом правительства России Татьяной Голиковой. В клинике будут проходить лечение пациенты с наиболее сложными случаями злокачественных опухолей. Специалисты будут проводить трансплантацию органов и комплексно оказывать помощь пациентам, имеющим несколько сопутствующих хронических заболеваний, сообщает телеканал «360».

Собянин указал на то, что на месте небольших корпусов возвели суперсовременную клинику площадью свыше 75 тыс. кв. м. Благодаря открытию медучреждения, по словам мэра, качество оказания онкологической помощи в Москве выйдет на новый уровень.

Пациенты получать возможность получать все виды онкологической помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения, а также диспансерного наблюдения.

В частности, в медучреждении будут проводить 3D и 4D лучевую терапию. Кроме того, в клинике оборудовали современную лабораторию, а также отделение радионуклидной диагностики и ПЭТ-КТ, сообщает сайт kp.ru.

Строительство комплекса началось в 2020 году, уточняет сайт aif.ru. Он рассчитан на 613 коек, включая 38 коек реанимации и интенсивной терапии, отмечает НСН. Новое здание с действующими лечебными корпусами соединили крытыми переходами, пишет агентство городских новостей «Москва». Палаты стационара маломестные, их оснастили кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, душем и санузлом, отмечает «Москва 24».

30 мая стало известно, что в Москве планируют выпстить умные браслеты для мониторинга здоровья.

Эти браслеты будут считывать и фиксировать такие параметры здоровья пользователя, как ЭКГ, пульс, температура, давление, а также сатурация.