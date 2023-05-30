В Москве выпустят умные браслеты для мониторинга здоровья

Умные браслеты для мониторинга здоровья планируют выпустить в Москве. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Эти браслеты будут считывать и фиксировать такие параметры здоровья пользователя, как ЭКГ, пульс, температура, давление, а также сатурация, пишет сайт kp.ru.

Сегодня на этапе тестирования находится уже 50 браслетов, уточняет агентство городских новостей «Москва». По словам Овчинского, после тестирования такие браслеты будут запущены в серийное производство. Ежемесячно планируется изготавливать до 2 тыс. изделий. Первые поставки запланированы на III квартал 2023 года, отмечает RT.

Браслеты позволят компаниям и городским службам отслеживать состояние своих работников, а полученные результаты будут анализировать штатные медики с помощью современных диагностических программ и систем мониторинга, сообщает телеканал «360».

24 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции 82 городских поликлиник.

Чиновник подчеркнул, что большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы. Медучреждения после ремонта будут полностью отвечать современному московскому стандарту.