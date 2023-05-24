Собянин заявил о завершении реконструкции 82 городских поликлиник

В Москве завершили реконструкцию 82 городских поликлиник в рамках программы модернизации. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в филиале №1 городской поликлиники №46.

В медучреждении, по словам чиновника, будут новые технологии, новое медицинское оборудование, созданы комфортные условия для пациентов и врачей. К поликлинике уже пристроено восьмиэтажное здание, оно будет готово к осени. Отмечается, что власти намерены сделать поликлинику №46 главной в районе.

Кроме того, в разных районах Москвы продолжается масштабная модернизация поликлиник, пишет сайт kp.ru. Чиновник подчеркнул, что большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы. Медучреждения после ремонта будут полностью отвечать современному московскому стандарту, пишет НСН.

Собянин отметил, что специалисты опережают график работ. Согласно первоначальному плану, модернизация должна была завершиться в 2024 году, но задача выполняется в ускоренном темпе, потому ее завершат до конца 2023 года, сообщает сайт aif.ru.

В апреле стало известно, что в ближайшие месяцы в Москве после реконструкции откроют десятки поликлиник. В ближайшее время планируется запустить десятки медучреждений первого звена в рамках масштабной программы обновления амбулаторного фонда столицы.