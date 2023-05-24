Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины
Мир
В ЕП спрогнозировали дальнейший импорт российских энергоносителей в ЕС
Мир
Додик назвал Россию одной из опор нового многополярного мира
Мир
Politico узнала о незаконном переделе бизнеса властями Украины
Общество
Появились кадры с места падения взрывного устройства в Белгороде
Мир
В Венгрии сообщили о выделении €5,7 млрд Украине из фонда мира
Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
Армия
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
Армия
ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Мэр Харцызска сообщила об отражении атаки ВСУ
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии планов поставлять ATACMS Украине
Общество
Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Собянин заявил о завершении реконструкции 82 городских поликлиник

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве завершили реконструкцию 82 городских поликлиник в рамках программы модернизации. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в филиале №1 городской поликлиники №46.

В медучреждении, по словам чиновника, будут новые технологии, новое медицинское оборудование, созданы комфортные условия для пациентов и врачей. К поликлинике уже пристроено восьмиэтажное здание, оно будет готово к осени. Отмечается, что власти намерены сделать поликлинику №46 главной в районе.

Кроме того, в разных районах Москвы продолжается масштабная модернизация поликлиник, пишет сайт kp.ru. Чиновник подчеркнул, что большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы. Медучреждения после ремонта будут полностью отвечать современному московскому стандарту, пишет НСН.

Собянин отметил, что специалисты опережают график работ. Согласно первоначальному плану, модернизация должна была завершиться в 2024 году, но задача выполняется в ускоренном темпе, потому ее завершат до конца 2023 года, сообщает сайт aif.ru.

Без пыльных полок: как цифровые технологии приходят на смену бумажным журналам в поликлиниках Москвы
Новый электронный сервис позволит врачам получать доступ к актуальным данным о пациентах в режиме онлайн

В апреле стало известно, что в ближайшие месяцы в Москве после реконструкции откроют десятки поликлиник. В ближайшее время планируется запустить десятки медучреждений первого звена в рамках масштабной программы обновления амбулаторного фонда столицы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023