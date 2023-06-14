Сийярто и Кнайсль примут участие в ПМЭФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и экс-глава МИД Австрии Катрин Кнайсль приедут в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 14 июня сообщили организаторы.

Сийярто и Кнайсль 15 июня выступят на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего», следует из деловой программы форума.

Кнайсль в этот же день примет участие в деловом завтраке «Завтрак со «Знанием». Дипломатия просвещения» и сессии «Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?», а также 17 июня выступит на «Диалогах культур в эпоху глобальных изменений».

ПМЭФ-2023 проходит с 14-17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Ранее, 13 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ выступает за конструктивное взаимодействие со всеми странами, так как решать серьезные международные проблемы без России невозможно. Посол также отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с партнерами из СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы для формирования объединенной повестки дня и укрепления международного права.

28 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Путин указал, что Россия не находится в изоляции и будет выстраивать отношения с теми странами, которые этого хотят. Российская сторона намерена расширять прагматичные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке, подчеркнул Путин.