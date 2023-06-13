Антонов указал на отвечающие интересам РФ конструктивные отношения со всеми странами

Интересам России отвечает конструктивное взаимодействие со всеми государствами мира, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 12 июня.

«Это тем более важно в случае с США, учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность», — сказал он на торжественном приеме в посольстве РФ, посвященном празднованию Дня России.

По словам Антонова, невозможно решать серьезные международные проблемы без России с ее огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом.

«На фоне обостряющихся конфликтов каждый день растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, изменение климата и многие другие. Всё это хорошо понимают наши единомышленники во всем мире. Об этом свидетельствует их сбалансированная реакция на российские действия по защите коренных интересов, а также отказ присоединиться к русофобской коалиции и санкциям», — передает его слова ТАСС.

Посол указал, что Россия будет взаимодействовать с партнерами из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы для того, чтобы формировать объединительную повестку дня, а также работать над укреплением международного права.

Также Антонов добавил, что сегодня мир находится на опасном и непредсказуемом изломе эпох, и Россия вновь оказалась на передовой в борьбе против «гегемонистской модели мироустройства».

Ранее этим же днем министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что страна рассчитывает на укрепление двусторонних связей с РФ в рамках привилегированного партнерства.

28 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин указал, что Россия не находится в изоляции и будет выстраивать отношения с теми странами, которые этого хотят. Российская сторона намерена расширять прагматичные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами в Евразии, Африке и Латинской Америке, подчеркнул Путин.

27 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что попытки изолировать Россию не мешают государству устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами. Она отметила, что РФ обретает всё новых союзников, укрепляя свои позиции на международной арене.