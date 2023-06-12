Индия выразила надежду на развитие привилегированного партнерства с РФ

Индия рассчитывает на укрепление двусторонних связей с РФ в рамках привилегированного партнерства. Об этом 12 июня заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

В понедельник он обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня России.

«Теплые поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого привилегированного стратегического партнерства», — написал Джайшанкар в Twitter.

Ранее, 5 июня, посол РФ в Индии Денис Алипов в разговоре с «Известиями» отметил, что поддержание дружественных отношений с Москвой соответствует интересам Нью-Дели и взвешенной политике индийских властей. Вместе с тем дипломат признал, что давление Запада, усилившееся по всем фронтам на фоне украинских событий, будет продолжаться, подчеркнув, что США открыто формулируют свою цель — оторвать Индию от России.

До этого, 4 мая, МИД РФ сообщили, что в четверг между Лавровым и Субраманьямом Джайшанкаром состоялся доверительный обмен мнениями по основным вопросам двусторонних отношений. В частности, оони договорились следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.