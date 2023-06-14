В Казани загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

В Казани в среду, 14 июня, загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, огнем охвачено более 1 тыс. кв. м.

Речь идет о здании по адресу: ул. Чехова, дом 8/2. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Город начал подготовку мест размещения для временного расселения жителей. Будем держать в курсе!» — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Там же уточнили, что жильцов дома эвакуировали. Причины пожара выясняются.

Ранее, 11 июня, стало известно о пожаре на проспекте Мира в Москве. Предварительно, причиной пожара стала проблема с электропроводкой. Никто не пострадал.