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Причиной пожара на Проспекте мира могла стать неисправная проводка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возгорание в жилом доме на Проспекте Мира в Москве могло начаться из-за проблем с проводкой. Таким предположением в ночь на 12 июня поделились с «Известиями» очевидцы.

«Сразу побежали из-за того, что прозвучала сирена», — добавил один из свидетелей, Геннадий.

По предварительной информации, в ходе происшествия никто не пострадал.

Между тем в МЧС России сообщили о том, что по состоянию на 00:37 пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.

Отмечается, что при тушения были спасены два человека. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно вышли порядка 50 человек.

О пожаре в столице стало известно 11 июня. Загорелась квартира на пятом этаже в семиэтажном доме на Проспекте Мира. Первоначальная площадь горения составила 60 кв. м, огонь ушел в деревянные перекрытия. Пожару был присвоен второй ранг.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места тушения пожара.

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