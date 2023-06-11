В квартире на Проспекте Мира в Москве произошел пожар

На Проспекте Мира в Москве произошел пожар в жилом доме. Об этом 11 июня сообщили в МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже в шестиэтажном доме 102, корпус 2. В этом здании также работает комплекс апартаментов.

«Площадь пожара составляет 60 кв. м, огонь ушел в деревянные перекрытия. Пожару присвоен второй ранг», — говорится в сообщении ведомства.

По поводу эвакуации жильцов дома не сообщалось. В МЧС добавили, что на месте пожара работают все экстренные службы.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места тушения пожара.

Ранее в этот день в столичной прокуратуре сообщили, что порядка 15 автомобилей уничтожено или повреждено при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

О пожаре стало известно минувшей ночью. Первоначально горение происходило на площади 500 кв. м. Отмечалось, что внутри горящего здания происходили взрывы, в связи с чем спасателям пришлось работать на безопасном расстоянии. Затем площадь возгорания увеличилась до 750 кв. м. Пожар ликвидировали около 4:00. Пострадавших нет.