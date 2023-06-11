Пожар площадью 500 кв. м произошел в автосервисе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы на улице Люблинская загорелся автосервис, площадь пожара составляет 500 кв. м. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили ТАСС экстренные службы столицы.

«Пожар начался по адресу Люблинская, 64. Загорелся автосервис. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. Есть угроза перехода огня на соседний склад», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 18 пожарных расчетов уже выехали на место происшествия.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее, 9 июня, произошло возгорание цистерн для хранения жидкостей на предприятии, примыкающем к станции Уфа. Уточнялось, что загорелись 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Пожар был потушен. В его ликвидации применялись пожарный поезд и катер.

Позднее, 10 июня, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») после пожара в Уфе на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ).