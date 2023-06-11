Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе
Порядка 15 автомобилей уничтожено или повреждено при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам в воскресенье, 11 июня, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Там отметили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверка по факту происшествия находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры.
О пожаре стало известно минувшей ночью. Первоначально горение происходило на площади 500 кв. м. Отмечалось, что внутри горящего здания происходили взрывы, в связи с чем спасателям пришлось работать на безопасном расстоянии. Затем площадь возгорания увеличилась до 750 кв. м. Пожар ликвидировали около 4:00. Пострадавших нет.