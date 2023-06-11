В МЧС сообщили о ликвидации пожара в московском автосервисе

Пожарные ликвидировали горение на территории автосервиса в Москве. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«3:38 — ликвидация пожара», — говорится в публикации ведомства.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места тушения пожара.

Подчеркивается, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на расположенный рядом склад.

До этого ТАСС сообщал о локализации пожара на площади 600 кв. м.

Отмечалось, что внутри горящего здания происходили взрывы, в связи с чем огнеборцы были вынуждены работать на безопасном расстоянии. Общая площадь горящего здания составляла 750 кв. м.

О пожаре стало известно ранее в этот день. Первоначально горение происходило на площади 500 кв. м.

На место происшествия были направлены 18 пожарных расчетов. О пострадавших не сообщалось.