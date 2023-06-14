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Итальянские бизнесмены рассказали на ПМЭФ о перспективах сотрудничества с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские и иностранные предприниматели 14 июня на сессии «Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили состояние компаний на фоне санкций и потенциал для развития бизнеса.

Одним из участников дискуссии был генеральный директор компании ООО «Сфоджатек» итальянец Джанни Сфоджа. Предприятие занимается поставкой оборудования для производства сыра.

«Я считаю, что возможности на этом огромном евро-азиатском пространстве для малого и среднего бизнеса огромные <...> очень положительно то, что развивается агросектор. На этом пространстве <....> миллионы квадратных километров, это что-то невероятное», — сказал он.

По его словам, нужна именно специализация для улучшения всех процессов. Как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения способности использовать эти ресурсы наилучшим образом, для того чтобы получать продукцию, которая может обеспечивать долгосрочное качество.

В свою очередь, соучредитель EP World Джузеппе Эспозито отметил, что российский рынок всегда привлекал его с точки зрения инвестиций, а в текущей кризисной обстановке он, напротив, видит возможности.

«Кризис — возможность развития. Когда в браке наступает кризис, может, это возможность для пары только стать крепче <...> будущее развитие евро-азиатского пространства будет чрезвычайно конкурентоспособным, сильным», — сказал он.

Президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико добавил, что, несмотря на трудности, Россия остается одним из главных партнеров Италии.

«Какие выводы мы можем сделать из этого? Благодаря собственному видению, собственному взгляду в будущее мы можем обеспечить действительно эффективное взаимодействие наших производственных систем», — резюмировал Фаллико.

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В конце мая президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что большинство итальянских компаний продолжают работать в Российской Федерации, около 110 из них имеют в стране свои производства.

Ранее, в марте, общенациональный профсоюз работников образования Италии раскритиковал решение министерства университетов и научных исследований о прекращении сотрудничества с Россией.

В том же месяце депутаты Европейского парламента от Италии обратились с письменным предложением к Еврокомиссии разработать меры защиты бизнеса в стране, так как на фоне антироссийских санкций итальянский экспорт может потерять до €10 млрд.

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