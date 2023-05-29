Глава GIM Unimpresa рассказал о работе итальянских компаний в России

Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, порядка 110 из них имеют в стране свои производства. Об этом заявил в понедельник, 29 мая, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. <...> Годовой оборот этих компаний равен почти €6 млрд», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Торрембини пояснил, что речь идет о 150 частных компаниях, которые входят в GIM Unimpresa. Они представлены в самых разных областях. При этом около 65 тыс. человек (99% сотрудников в них) — россияне.

До этого, в конце апреля, Торрембини заявил, что итальянские компании не хотят покидать российский рынок, несмотря на возникшие сложности. Он отметил, что некоторые фирмы были вынуждены уменьшить число сотрудников, однако «никто не покинул Россию».

Также глава GIM Unimpresa рассказал, что бизнесмены столкнулись с логистическими, финансовыми и другими проблемами. Кроме того, они испытывают давление со стороны властей Италии и стран Европы. При этом, как подчеркнул Торрембини, итальянские компании довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений.

В том же месяце президент России Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. При этом он отметил, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление блокады, устроенной странами Запада.

В октябре Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщал, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии.

С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обстрелов региона со стороны украинских войск.