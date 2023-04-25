В Ассоциации итальянских предпринимателей заявили о нежелании покидать рынок РФ

У итальянских компаний нет планов покидать российский рынок, несмотря на возникающие сложности в работе. Об этом президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил во вторник, 25 апреля.

Он сказал в беседе с РБК, что только две итальянские компании продали российский бизнес, среди них крупная госкомпания Enel.

Торрембини отметил, что некоторые итальянские компании уменьшили число сотрудников, но «никто не покинул Россию», сообщается на сайте kp.ru.

Также он рассказал о значительных трудностях в работе оставшихся в России итальянских компаний, в том числе логистических, финансовых, а также давлении со стороны властей Италии и других стран Европы. При этом он подчеркнул, что итальянские фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений, передает RT.

«Россия — это большой рынок, он имеет геополитическое и геоэкономическое значение», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что немецкий производитель шин Continental продал завод в Калуге компании S8 Capital.

20 апреля немецкая химико-промышленная компания Henkel объявила, что продала свой бизнес в России консорциуму местных финансовых инвесторов за €600 млн ($657,54 млн). Отмечалось, что в консорциум, который приобретает бизнес Henkel в РФ, входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, передает НСН. 21 апреля стало известно, что Henkel при продаже активов в России оставила за собой право на их обратный выкуп.

19 апреля газета Handelsblatt сообщила, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сохранил за собой возможность возвращения на российский рынок в случае снятия санкций в отношении РФ. Так, уточнялось, что компания получила опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов местному автомобильному ритейлеру «Автодом».

На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. Однако к настоящему времени часть из них уже вернулась или планирует вернуться на российский рынок под новыми названиями.