Врач дала советы людям с повышенной потливостью в жару

Повышенное потоотделение в жару считается нормальным явлением. Однако, у некоторых людей этот процесс происходит слишком активно, доставляя немалый дискомфорт. О том, как можно снизить потливость в жару «Известиям» 15 июня рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Анна Томс.

В первую очередь, она обратила внимание, что повышенное потоотделение, которое не связано с жарой и какими-то активными действиями, может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний. Среди них: патологии нервной системы, инфекционные болезни, эндокринные расстройства. Поэтому, если человек наблюдает у себя такой симптом, особенно в состоянии покоя или в прохладном помещении, лучше проконсультироваться с врачом.

Косметолог назвала и другие факторы, которые могут приводить к повышенной потливости, но не связанные с теми или иными заболеваниями. Это, в частности, недостаточная гигиена, неправильное питание, ношение синтетических вещей и слишком теплой одежды, постоянный стресс. Также этому могут способствовать вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркомания.

«Соответственно, для снижения потливости, особенно в жару, рекомендуется исключить эти факторы. То есть, регулярно принимать душ, отказаться от вредных привычек, следить за своим рационом, стараться выбирать одежду и обувь из натуральных материалов, а также свести к минимуму стрессовые ситуации», — посоветовала Томс.

Говоря о питании, она уточнила, что при повышенной потливости лучше отказаться от жирной, жареной, копченой и соленой пищи. Кроме того, по ее словам, в рацион следует включить витаминные комплексы.

«И, конечно, не забывайте пользоваться антиперспирантами. Если же перечисленные советы вам не помогли, и, при этом, у вас не было выявлено никаких заболеваний, приводящих к повышенному потоотделению, то можно обратиться за помощью к косметологу», — добавила врач.

В частности, по ее словам, в борьбе с повышенным потоотделением эффективны инъекции ботулотоксина. Максимальный эффект от них появляется в течение 14 дней и сохраняется от 6 до 12 месяцев.

Накануне, 13 июня, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жители Москвы впервые почувствуют летнюю жару, максимальные значения температуры поднимутся до +29 градусов. По его словам, ни в один из дней, вплоть до воскресенья, никаких осадков не ожидается.