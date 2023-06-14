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В «Деловой России» назвали ПМЭФ коллаборацией бизнеса и политики

Член Генсовета «Деловой России» Воробьев: ПМЭФ — это коллаборация бизнеса и политики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это коллаборация бизнеса и политики. Об этом 14 июня «Известиям» заявил член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

«Возможность привлечения мирового сообщества к государственной повестке, позволяет интегрировать современные веяния международной инфраструктуры в отечественный сектор экономики. Ориентированность на азиатский рынок, как никогда ярко представлена на текущем форуме. За 25 лет своего существования ПМЭФ по праву утвердился в рейтинге лучших мировых площадок, затрагивающих глобальные вопросы экономики», — сказал он.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила в беседе с «Известиями», что международный состав участников форума за последние пару лет изменился, но качество сотрудничества при этом остается неизменно высоким.

«Представители бизнеса — и российского, и зарубежного — приезжает в Петербург, чтобы услышать, куда будет двигаться наша экономика, и услышать это из первых уст. Понять, какие новые рынки сейчас открываются, какая продукция там может быть востребована. Со своей стороны мы видим заинтересованность в российских продуктах и сервисах — технологических, образовательных, медицинских — на рынках Ближнего Востока, Средней Азии, в странах СНГ», — сказала она.

Чупшева добавила, что со странами этих регионов у АСИ налажены хорошие контакты, в том числе в рамках созданного консорциума институтов развития ЕАЭС.

«Поэтому мы готовы подключаться, помогать нашим компаниям выстраивать новые контакты, новые производственные цепочки», — заключила она.

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Ранее в этот день представитель индийской компании Omzen Global LLP, занимающейся поставками товаров в РФ по параллельному импорту, кандидат экономических наук Рамник Кохли указал на открывшиеся после ухода с российского рынка ряда западных компаний большие возможности для других стран, в том числе и для Индии.

По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. При этом Кохли указал на отсутствие опасений по поводу возможности попадания под вторичные санкции Запада.

ПМЭФ-2023 проходит с 14-17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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