В России сократилось количество фальсифицированных лекарств

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова 14 июня сообщила на форуме «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума о значительном сокращении количества фальсифицированных лекарственных препаратов в России.

«Количество фальсифицированных лекарственных препаратов <...> упало практически в несколько раз <...> с 2019 года», — сказала Самойлова.

Она отметила, что во всех федеральных округах России идут контрольные мероприятия по проверке качества лекарственных препаратов. Таких исследований, по ее словам, в среднем проводится более 37 тыс. в год.

В конце мая врач-нутрициолог, кандидат фармацевтических наук Ирина Котова заявила «Известиям», что, покупая БАДы на маркетплейсах, выше риск нарваться на подделку.

В марте президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.