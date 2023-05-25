Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали присутствие миротворцев в Приднестровье гарантией мира
Мир
МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России
Общество
Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году
Политика
Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС
Мир
В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской
Мир
В США заявили об уязвимости F-16 перед авиацией РФ при их передаче Украине
Политика
В Госдуме назвали амбиции западных стран причиной украинского кризиса
Мир
Суд в Чехии отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти
Мир
Неизвестный с ружьем и ножом ранил четырех человек в Японии
Политика
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Общество
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге

Врач предостерегла от покупки БАДов на маркетплейсах

Нутрициолог Котова: покупая БАДы на маркетплейсах, выше риск нарваться на подделку
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покупать БАДы лучше в аптеках и специализированных магазинах, так как в случае с маркетплейсами есть риск нарваться на поддельную продукцию, а также возможно нарушение условий хранения. Об этом «Известиям» 25 мая рассказала врач-нутрициолог, кандидат фармацевтических наук Ирина Котова.

«Я бы не советовала покупать БАДы на маркетплейсе. Дело в том, что основные западные маркетплейсы по БАДам сейчас ушли из России, аналогов пока нет. Но главным образом потому, что я не уверена, насколько там соблюдаются условия их хранения, которые гарантируют качество товара. Аптеки в этом плане обладают колоссальным преимуществом, поэтому лучше всего покупать их в специализированных магазинах, а также изучать состав и регистрацию продукции в России», — рекомендовала Котова.

Еще один немаловажный момент — это, по ее словам, то, что на маркетплейсах под видом БАДов магазины нередко продают поддельную продукцию, которая «сделана непонятно из какого сырья и в каких условиях расфасована».

«Часто происходит так, что мелкие производители в БАДы подмешивают лекарственные препараты, что категорически запрещено. Формируется так называемая серая зона — потребитель не может знать наверняка, что купил. Товар, по сути, контрабандный и может серьезно навредить», — добавила врач.

Она также обратила внимание, что сейчас пищевые добавки не попадают под маркировку, как, например, лекарства.

«Уже с этой осени маркировка для БАДов может стать обязательной, и тогда с помощью Data matrix кода можно будет узнать всю информацию о товаре. Эта мера должна помочь снизить поток контрафакта БАДов, а потребителю гарантировать качество добавок», — отметила Котова.

В заключение она рекомендовала перед покупкой БАДов внимательно читать этикетку с составом, чтобы понять, какие компоненты и в каком количестве в нем содержатся. Во-вторых, выбирать производителей с хорошей репутацией. В-третьих, смотреть, где произведен БАД и есть ли у него регистрация в России.

Добавки не надо: в РФ могут ввести заградительные пошлины на импортные БАДы
Каких популярных препаратов это коснется и поможет ли в борьбе с черным рынком

13 марта замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе своего выступления в Совете Федерации заявила, что ведомство подготовило проект постановления об обязательной обязательной маркировке БАДов на территории РФ.

Так, с 1 сентября 2023 года предполагается регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами, с 1 марта 2024 года — обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая 2024 года в систему должны начать представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Финальным шагом станет наступление поштучной прослеживаемости к 1 сентября 2025 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023