Врач предостерегла от покупки БАДов на маркетплейсах

Покупать БАДы лучше в аптеках и специализированных магазинах, так как в случае с маркетплейсами есть риск нарваться на поддельную продукцию, а также возможно нарушение условий хранения. Об этом «Известиям» 25 мая рассказала врач-нутрициолог, кандидат фармацевтических наук Ирина Котова.

«Я бы не советовала покупать БАДы на маркетплейсе. Дело в том, что основные западные маркетплейсы по БАДам сейчас ушли из России, аналогов пока нет. Но главным образом потому, что я не уверена, насколько там соблюдаются условия их хранения, которые гарантируют качество товара. Аптеки в этом плане обладают колоссальным преимуществом, поэтому лучше всего покупать их в специализированных магазинах, а также изучать состав и регистрацию продукции в России», — рекомендовала Котова.

Еще один немаловажный момент — это, по ее словам, то, что на маркетплейсах под видом БАДов магазины нередко продают поддельную продукцию, которая «сделана непонятно из какого сырья и в каких условиях расфасована».

«Часто происходит так, что мелкие производители в БАДы подмешивают лекарственные препараты, что категорически запрещено. Формируется так называемая серая зона — потребитель не может знать наверняка, что купил. Товар, по сути, контрабандный и может серьезно навредить», — добавила врач.

Она также обратила внимание, что сейчас пищевые добавки не попадают под маркировку, как, например, лекарства.

«Уже с этой осени маркировка для БАДов может стать обязательной, и тогда с помощью Data matrix кода можно будет узнать всю информацию о товаре. Эта мера должна помочь снизить поток контрафакта БАДов, а потребителю гарантировать качество добавок», — отметила Котова.

В заключение она рекомендовала перед покупкой БАДов внимательно читать этикетку с составом, чтобы понять, какие компоненты и в каком количестве в нем содержатся. Во-вторых, выбирать производителей с хорошей репутацией. В-третьих, смотреть, где произведен БАД и есть ли у него регистрация в России.

13 марта замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе своего выступления в Совете Федерации заявила, что ведомство подготовило проект постановления об обязательной обязательной маркировке БАДов на территории РФ.

Так, с 1 сентября 2023 года предполагается регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами, с 1 марта 2024 года — обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая 2024 года в систему должны начать представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Финальным шагом станет наступление поштучной прослеживаемости к 1 сентября 2025 года.