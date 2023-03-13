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В Минпромторге призвали начать обязательную маркировку БАДов с 1 октября

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Российский Минпромторг выступил за начало обязательной маркировки БАДов на территории РФ с 1 октября текущего года. Об этом 13 марта заявил замглавы ведомства Екатерина Приезжаева в ходе своего выступления в Совете Федерации.

«В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет», — заявила она.

Отмечается, что с 1 сентября 2023 года предполагается регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами, с 1 марта 2024 года — обязательная фиксация кода маркировки при розничной продажи, а с 1 мая 2024 года в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Финальным шагом станет наступление поштучной прослеживаемости к 1 сентября 2025 года.

Как отметила Приезжаева, ссылаясь на данные Высшей школы экономики, в 2021 году доля незаконного оборота БАДов в России составила почти половину от общего рынка.

«Почти половина добавок, которые обращались на рынке, не соответствовали требованиям безопасности. Именно по этой причине в 2021 году решением Госкомиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции было принято решение о том, что необходимо провести эксперимент по маркировке этой продукции, и с 1 мая 2021 года по 28 февраля текущего года такой эксперимент по маркировке проводился на территории Российской Федерации», — подчеркнула она.

Замглавы министерства отметила, что в рамках эксперимента, участие в котором согласились принять около 500 производителей и импортеров, было имитировано более 38 млн кодов, описано свыше 4,5 тыс. единиц продукции БАДов. Кроме того, известно, что в рамках эксперимента были протестированы все типы упаковок для нанесения, а также испробованы три способа нанесения кода маркировки.

«По всем участникам оборота прошли тестирования: это и производители, и импортеры, и розница — аптечный сегмент, и представители ритейла также прошли тестирование», — резюмировала Приезжаева.

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Ранее, 10 марта, в рамках общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждаются новые требования к маркетплейсам. Речь идет об обязательстве проверять торговцев и продукцию, которые поступают на онлайн-площадки. Для этого следует использовать, например, систему маркировки. Она содержит важную для проверок информацию: о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе, и о товарах с маркировкой.

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