Президент РФ Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ, срок исполнения — до 1 сентября. Поручения опубликовано 14 июня на сайте Кремля.

Они даны по итогам проведенных мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля.

Как следует из поручений, кабмину совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» надо принять меры по популяризации работы в области создания и эксплуатации летательных беспилотников.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — отмечается в тексте поручений.

Первый доклад главе государства должны представить до 1 сентября, далее — один раз в полгода.

В апреле президент заявил о необходимости развития отрасли беспилотной авиации. По его мнению, нужно приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.

В начале марта источник «Известий» сообщал, что в России будут серийно выпускать воздушные беспилотники — правительство формирует госзаказ на них до 2030 года. Спрос на дроны для различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров.