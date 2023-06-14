Режиссер Александр Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге

Российского режиссера Александра Сокурова госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Информацию об этом подтвердил сам Сокуров в беседе с «Известями» в среду, 14 июня.

По какой именно причине режиссер оказался в медучреждении, пока не известно. Сам он сообщил, что всё хорошо, воздержавшись от каких-либо комментариев.

В свою очередь, телеканал «78» со ссылкой на диакона Андрея Кураева сообщил, что режиссеру стало плохо с сердцем.

Александр Сокуров — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ. Более всего известны его фильмы «Фауст», «Русский ковчег», «Ампир», «Дни затмения». В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Летом 2022 года Сокуров представил на международном кинофестивале в Локарно свой фильм «Сказка».

В конце мая сообщалось о госпитализации в Москве народного артиста России Андрея Мартынова. Отмечалось, что Мартынов был доставлен в реанимацию клиники с отравлением.