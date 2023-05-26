Народный артист России Андрей Мартынов госпитализирован в Москве

Советский и российский актер театра и кино и мастер дубляжа Андрей Мартынов доставлен в реанимацию клиники в Москве с отравлением, сообщил 26 мая источник «Известий».

Отмечается, что 77-летний артист поступил в больницу после того, как, по неизвестным причинам, выпил 40 таблеток лекарственного средства. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Андрей Мартынов 24 октября 1945 года в Иваново. В 1963 году поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС), учебы прервал на втором курсе, когда стал служить в среднеазиатских войсках ПВО. После трех лет службы вернулся в театральный институт.

В кино Мартынов стал сниматься с 1972 года. Первая роль — Федот Васьков в фильме «А зори здесь тихие». Известность актеру принес и многосерийный фильм «Вечный зов», где он сыграл Кирьяна Инютина. Также он снимался в киноработе «Белый Бим и Черное ухо».

Кроме того, Мартынов был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1981 года являлся актером киностудии имени М. Горького. В последние десятилетия Мартынов занимался в основном озвучкой кинокартин. Одна из наиболее крупных ролей в дублировании — Оскар Шиндлер в фильме «Список Шиндлера».