Реклама
Прямой эфир
Общество
Мэр Мариуполя заявил об отсутствии жертв после удара ВСУ
Мир
Белград проведет экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косово
Мир
МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке
Мир
Посольство Ирака в Швейцарии подверглось нападению
Мир
В Чехии задержали подозреваемого в крупнейшем пожаре в истории страны
Мир
Жители Сербии вышли на крупнейший митинг в поддержку Вучича
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты
Мир
Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Политика
Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
Происшествия
Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке

Народный артист России Андрей Мартынов госпитализирован в Москве

0
Фото: Киностудия им. М. Горького
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и российский актер театра и кино и мастер дубляжа Андрей Мартынов доставлен в реанимацию клиники в Москве с отравлением, сообщил 26 мая источник «Известий».

Отмечается, что 77-летний артист поступил в больницу после того, как, по неизвестным причинам, выпил 40 таблеток лекарственного средства. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Андрей Мартынов 24 октября 1945 года в Иваново. В 1963 году поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС), учебы прервал на втором курсе, когда стал служить в среднеазиатских войсках ПВО. После трех лет службы вернулся в театральный институт.

В кино Мартынов стал сниматься с 1972 года. Первая роль — Федот Васьков в фильме «А зори здесь тихие». Известность актеру принес и многосерийный фильм «Вечный зов», где он сыграл Кирьяна Инютина. Также он снимался в киноработе «Белый Бим и Черное ухо».

Кроме того, Мартынов был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1981 года являлся актером киностудии имени М. Горького. В последние десятилетия Мартынов занимался в основном озвучкой кинокартин. Одна из наиболее крупных ролей в дублировании — Оскар Шиндлер в фильме «Список Шиндлера».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023