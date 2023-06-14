Беспилотные грузовики запущены по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву

Беспилотные грузовики «КамАЗ» впервые появились на российских дорогах общего пользования. Их движение в среду, 14 июня, будет запущено по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву

Официальный старт будет дан позднее в этот день. Беспилотники повезут коммерческие грузы. Сейчас в них находятся журналисты, освещающие мероприятие.

Накануне тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, беспилотные «КамАЗы» рано или поздно смогут заменить дальнобойщиков на скоростных трассах.