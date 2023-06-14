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Мошенники начали рассылать «удостоверения» сотрудников банка

Сбербанк: мошенники стали чаще отправлять россиянам «удостоверения сотрудников банка»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Чтобы убедить свою жертву, мошенники начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая «удостоверения» банковских сотрудников. Об этом в среду, 14 июня, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», — рассказал Кузнецов в интервью «РИА Новости».

Эксперт также добавил, что это не принципиально новая схема мошенничества, а лишь разновидность старых.

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1 июня интернет-специалист и исполнительный директор фулфилмент-оператора «TEAM DEEM» Дарья Татаринова рассказала, что интернет-мошенники часто крадут деньги или личные данные при помощи фишинговых сайтов, сайтов-подделок и приложений. В месяц на таких сайтах злоумышленники зарабатывают до $100 млн.

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